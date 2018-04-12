TIDA Business Cup 2018: как Казань готовится развлекать футбольных болельщиков бизнесменов

17:41, 12.04.2018 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России 8
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на Казанской ярмарке в рамках Kazan Event Expo состоялась презентация любительского турнира – чемпионата мира по футболу среди болельщиков-бизнесменов TIDA Business Cup 2018. Турнир будет проходить 4−6 июля в Казани и Иннополисе и включать в себя футбольные матчи и бизнес-форум. Среди участников — предприниматели, топ-менеджеры, потенциальные инвесторы из России и различных стран мира.

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