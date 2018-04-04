Развитие агротуризма, работа в архивах и борьба за историю: в Казани открылся II Всероссийский форум татарских краеведов

22:34, 04.04.2018 21
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  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин
  • Марк Шишкин

3 и 4 апреля в залах НКЦ «Казань» собрались профессионалы и любители изучения истории родного края. II Всероссийский форум татарских краеведов собрал 380 делегатов, из них больше половины – представители татарских диаспор за пределами Республики Татарстан.

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