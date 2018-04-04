В ходе учений ни одна собака не пострадала! Как в Казанском аэропорту боролись с угрозой сибирской язвы

17:46, 04.04.2018 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России 44 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Международном аэропорту «Казань» прошли тактико-специальные учения по ликвидации очага инфекционного заболевания на борту воздушного судна. По сценарию, в аэропорт прибыл борт из Австралии, на котором был обнаружен порошок белого цвета, вызывающий чиханье и кашель. За ходом ликвидации инфекционной угрозы — сибирской язвы — наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 04 апр
    Красавцы!
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  • Анонимно 04 апр
    Обалденно вообще!!!
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  • Анонимно 04 апр
    Пусть все это не выходит за рамки учений. Пусть на земле Татарстана всегда будет спокойно и мирно!
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