В ходе учений ни одна собака не пострадала! Как в Казанском аэропорту боролись с угрозой сибирской язвы

Сегодня в Международном аэропорту «Казань» прошли тактико-специальные учения по ликвидации очага инфекционного заболевания на борту воздушного судна. По сценарию, в аэропорт прибыл борт из Австралии, на котором был обнаружен порошок белого цвета, вызывающий чиханье и кашель. За ходом ликвидации инфекционной угрозы — сибирской язвы — наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».
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