Музей Тукая вернется в «Дом Шамиля»: в здании XIX века завершился ремонт

16:08, 04.04.2018 29 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В Литературном музее Габдуллы Тукая в «Доме Шамиля» 19-го века, который является объектом культурного наследия регионального значения, завершились ремонтно-восстановительные работы. Посетители смогут увидеть обновленную музейную экспозицию осенью текущего года. Осмотреть здание музея смогли сегодня журналисты казанских СМИ.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 апр
    Обязательно посещу это место
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