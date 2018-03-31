Robosabantuy 2018: от LEGO-конструирования до HTML-программирования

Сегодня в казанском ИТ-парке состоялся второй детский Поволжский фестиваль робототехники «Робосабантуй 2018». В рамках фестиваля прошли соревнования роботов в пяти спортивных категориях, конкурс инженерных проектов, посвященных теме продовольственной безопасности и ресурсоэффективному земледелию, конкурс LEGO-конструирования для самых юных участников. На Робосабантуе побывала корреспондент «Реального времени».
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