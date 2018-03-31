Robosabantuy 2018: от LEGO-конструирования до HTML-программирования

19:14, 31.03.2018 43 2
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  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова

Сегодня в казанском ИТ-парке состоялся второй детский Поволжский фестиваль робототехники «Робосабантуй 2018». В рамках фестиваля прошли соревнования роботов в пяти спортивных категориях, конкурс инженерных проектов, посвященных теме продовольственной безопасности и ресурсоэффективному земледелию, конкурс LEGO-конструирования для самых юных участников. На Робосабантуе побывала корреспондент «Реального времени».

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 31 марта
    Интересные фотки
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  • Анонимно 31 марта
    а что стало с ДК Меховщиков и Домом занимательной науки? Разорили?
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