«Хотим учиться!» Юные жители «Соловьиной рощи» не согласны на школу из картона

13:47, 31.03.2018 18
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня жители ЖК «Соловьиная роща», «Сказочный лес» и «Тулпар» снова вышли на улицу, чтобы напомнить властям о том, что школа в их микрорайоне так и не появилась.

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