TIAF-2018: мир Китая в Казани, запчасти made in Tatarstan и компания ульяновских «Профи»

В эти дни на «Казанской ярмарке» проходит четвертый международный форум автомобилестроения TIAF supported by Automechanika, являющийся крупнейшим мероприятием для индустрии автокомпонентов Республики Татарстан и Поволжья. В выставке принимают участие более 100 компаний поставщиков и производителей из России, Турции и Китая. В программе форума — анализ текущего состояния рынка и прогнозы развития, дискуссия, посвященная господдержке автомобильной отрасли и стратегии развития отрасли на период до 2025 года. На мероприятиях форума TIAF побывал фотокорреспондент «Реального времени».