TIAF-2018: мир Китая в Казани, запчасти made in Tatarstan и компания ульяновских «Профи»

В эти дни на «Казанской ярмарке» проходит четвертый международный форум автомобилестроения TIAF supported by Automechanika, являющийся крупнейшим мероприятием для индустрии автокомпонентов Республики Татарстан и Поволжья. В выставке принимают участие более 100 компаний поставщиков и производителей из России, Турции и Китая. В программе форума — анализ текущего состояния рынка и прогнозы развития, дискуссия, посвященная господдержке автомобильной отрасли и стратегии развития отрасли на период до 2025 года. На мероприятиях форума TIAF побывал фотокорреспондент «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым