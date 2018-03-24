Новые горизонты от «Би-2»: Шура и Лева вновь спели в Казани

Группа "Би-2" выступает в Казани регулярно и неизменно собирает полные залы. Сегодня в «Татнефть-Арене» Шура и Лева вместе со своей командой презентовали песни из последнего, десятого, альбома «Горизонт событий», но не забыли и о хитах прошлых лет. На концерте побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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