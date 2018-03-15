«Нижнекамскнефтехим» принял участие в выставке «Энергетика. Ресурсосбережение»

НКНХ представил стенд на 19-й международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение», которая проходит в Казани. Площадку предприятия посетил президент Татарстана Рустам Минниханов, которому генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин рассказал о достижениях компании в области энергосбережения.

В 2016 году на НКНХ начала работать четвертая программа энергосбережения. За четыре года благодаря ей планируется сэкономить 31,6 миллиона кВт*час электрической и 605 тысяч Гкал тепловой энергии, а также 25 ты­сяч тонн условного топлива. Также на предприятии идет замена старых щитов станций управления на новые и внедряются комплексы быстродействующего автоматического включения резерва, что позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение.

Кроме этого, компания экономит средства и на водяном паре. Для этого с 2013-го года возобновили возврат конденсата с производств «Нижнекамскнефтехима» на Нижнекамскую ТЭЦ-1 (ПТК-1). За это время теплоэлектростанция получила 8,51 млн тонн возвратного конденсата, а НКНХ сэкономил 382 млн рублей на оплате тепловой энергии.

В рамках выставки «Нижнекамскнефтехим» получил диплом I степени в конкурсе «Энергоэффективное оборудование и технологии» в номинации «Энергоэффективные разработки».

Партнерский материал