По следам «Комсомольца»: жителям Танкодрома представили концепцию нового парка

Стартовавшая накануне серия встреч с горожанами на тему обновления парков и скверов Казани продолжилась сегодня в гимназии №8. Рабочая группа во главе с помощницей президента РТ Наталией Фишман представила общественности концепцию парка на ул. Комарова.

Благоустройство этого парка на границе микрорайонов Танкодром и Первые Горки инициировали местные жители, возмущенные вырубкой деревьев из-за строительства ЖК «Комсомолец» на месте одноименного кинотеатра. Будущее территории уже обсуждалось с Наталией Фишман в январе 2017 года, а сегодня казанцам представили разработанный специалистами проект. Здесь предлагается проложить освещение, пешеходные дорожки, в том числе в виде деревянного настила, создать детский игровой комплекс, новую горку, реконструировать водоем с фонтаном на улице Карбышева и прилегающей к нему территории.