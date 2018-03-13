Грудинин в Казани: «под сенью» Ленина, песни под гармошку и основы татар теле

19:30, 13.03.2018 37 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани побывал кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин. Он встретился со своими сторонниками в ДК им.Ленина. Что происходило на встрече – в репортаже фотокорреспондента «Реального времени»,

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 марта
    У коммунистов ничего не меняется. По прежнему много пенсионеров
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