Грудинин в Казани: «под сенью» Ленина, песни под гармошку и основы татар теле

Сегодня в Казани побывал кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин. Он встретился со своими сторонниками в ДК им.Ленина. Что происходило на встрече – в репортаже фотокорреспондента «Реального времени»,
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