«Энергетика. Ресурсосбережение-2018»: энергоэффективные технологии в ассортименте

13:40, 13.03.2018 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Роман Хасаев
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в ВЦ «Казанская ярмарка» состоялось открытие 19-й международной специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение» и 18-го международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». В церемонии открытия принял участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

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