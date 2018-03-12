«Волшебный мир», навеянный шамаилями: в Кремле открылась выставка Рустама Мухаметзянова

18:51, 12.03.2018 14
1/14
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в мечети «Кул-Шариф» открылась выставка «Волшебный мир» Рустама Мухаметзянова. В 90-е годы, вдохновленный народным искусством татарского шамаиля, он начал серию живописных полотен, посвященных исламской тематике. Сегодня художник представил 16 работ из этой серии, выполненных на дереве и оргалите масляными красками. На выставке побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи