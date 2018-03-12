«Волшебный мир», навеянный шамаилями: в Кремле открылась выставка Рустама Мухаметзянова

Сегодня в мечети «Кул-Шариф» открылась выставка «Волшебный мир» Рустама Мухаметзянова. В 90-е годы, вдохновленный народным искусством татарского шамаиля, он начал серию живописных полотен, посвященных исламской тематике. Сегодня художник представил 16 работ из этой серии, выполненных на дереве и оргалите масляными красками. На выставке побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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