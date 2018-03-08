Священная книга от прекрасных дам: в Казани прошел конкурс чтецов Корана среди женщин

Сегодня в казанской мечети «Гаиля» прошел конкурс чтецов Корана, причем участвовали в нем только представительницы прекрасного пола. Среди них и женщины за семьдесят, и десятилетние девочки. Конкурс проводится третий год подряд. Жюри оценивало и мелодичность голоса, и правильность произношения. За конкурсом наблюдала фотокорреспондент «Реального времени».