Священная книга от прекрасных дам: в Казани прошел конкурс чтецов Корана среди женщин

19:48, 08.03.2018 90
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  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова

Сегодня в казанской мечети «Гаиля» прошел конкурс чтецов Корана, причем участвовали в нем только представительницы прекрасного пола. Среди них и женщины за семьдесят, и десятилетние девочки. Конкурс проводится третий год подряд. Жюри оценивало и мелодичность голоса, и правильность произношения. За конкурсом наблюдала фотокорреспондент «Реального времени».

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