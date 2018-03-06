Когда поют депутаты: как в Казани поздравили «женщин года»

19:00, 06.03.2018 43
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казанской ратуше в преддверии весеннего праздника 8 Марта подвели итоги городского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Среди награжденных – преподаватели, врачи, рабочие, деятели культуры, предприниматели, матери-героини и 92-летняя участница проекта «Жизнелюб». В номинации «Мужчина – благородное сердце» победителем стал директор ООО «ИВЦ «Анатомика», депутат Казанской городской Думы третьего созыва Альмир Михеев, а мужчиной-лидером признан депутат Госсовета РТ, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков.

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