Серебро Пхенчхана в Казани: как Евгению Тарасову встречали с Олимпиады

Сегодня в Казань после выступления на XXIII Зимних Олимпийских игр вернулась татарстанская фигуристка, завоевавшая серебряную медаль в командных соревнованиях в Пхенчхане. В аэропорту Евгению Тарасову, которая приехала в родной город со своим партнером Владимиром Морозовым, встречали представители министерства по делам молодежи и спорту РТ, Федерации фигурного катания на конках РТ, Центра спортивной подготовки РТ, а также юные воспитанницы РСДЮСШОР по фигурному катанию на коньках Казани, спортивные болельщики, представители СМИ, друзья и мама спортсменки Татьяна Александровна.

Напомним, на завершившихся в Пхенчхане XXIII Зимних Олимпийских играх спортсмены, представлявшие Республику Татарстан, завоевали 4 медали – 2 серебряные и 2 бронзовые. Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях по фигурному катанию. 2 медали («серебро» и «бронзу») в копилку сборной внес Андрей Ларьков, а Анна Нечаевская поднялась на третью ступень пьедестала почета в составе женской сборной в эстафете 4х5 км.

