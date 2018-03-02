Узорчатая посуда, резные сказки и национальный костюм: как Рустам Минниханов посещал техникум народных промыслов

13:19, 02.03.2018 50 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский техникум народных художественных промыслов. Лидер республики ознакомился с образовательным процессом техникума, посетил мастерские керамики, резьбы по дереву, кожаной мозаики, вышивки и ювелирного дела.

В настоящее время техникум ведет подготовку кадров по следующим профессиям: ювелир, портной, художник по костюму, изготовитель художественных изделий из дерева и керамики, художник-оформитель, дизайнер, художник народных художественных промыслов

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