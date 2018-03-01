В Казани простились с погибшим бойцом Росгвардии

15:03, 01.03.2018 23
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В Казани прошла гражданская панихида по погибшему бойцу Росгвардии Денису Иванченко. С прапорщиком ОМОНа сегодня простились коллеги, сотрудники подразделений внутренних органов и близкие. Панихида прошла в одном из подразделений ОМОНа на Губкина.

Напомним, что Денис Иванченко получил смертельное ранение 27 февраля во время операции по задержанию вооруженного дебошира в подъезде многоэтажки на улице Авангардная.

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