В Казани простились с погибшим бойцом Росгвардии

В Казани прошла гражданская панихида по погибшему бойцу Росгвардии Денису Иванченко. С прапорщиком ОМОНа сегодня простились коллеги, сотрудники подразделений внутренних органов и близкие. Панихида прошла в одном из подразделений ОМОНа на Губкина.
Напомним, что Денис Иванченко получил смертельное ранение 27 февраля во время операции по задержанию вооруженного дебошира в подъезде многоэтажки на улице Авангардная.
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