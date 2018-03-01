365 дней президента: Болгарская академия, тет-а-тет с Путиным, ретро-экскурсия и Digital Skills

07:00, 01.03.2018 70 5
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Сегодня президент РТ Рустам Минниханов отмечает день рождения. «Реальное время» поздравляет главу Татарстана и предлагает читателям вспомнить некоторые моменты официальной жизни руководителя республики в минувшем году.

Фото Максима Платонова, Олега Тихонова, Михаила Козловского, Дмитрия Резнова, prav.tatar.ru

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07:44
    Безусловная гордость Татарстана и татарского народа в частности.
    Рады вашему успеху и по-хорошему завидуем.
    Башкиры.
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  • Анонимно 08:37
    Только здоровья и не останавливаться на достигнутом!
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  • Анонимно 15:15
    С Днем Рождения Рустам Нургалиевич!
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  • Анонимно 15:47
    Сколько лет?
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  • Анонимно 16:08
    Минниханов молодец. Если сравнивать с некоторыми главами других других регионов, то вообще шикардос
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