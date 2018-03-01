365 дней президента: Болгарская академия, тет-а-тет с Путиным, ретро-экскурсия и Digital Skills

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов отмечает день рождения. «Реальное время» поздравляет главу Татарстана и предлагает читателям вспомнить некоторые моменты официальной жизни руководителя республики в минувшем году.
Фото Максима Платонова, Олега Тихонова, Михаила Козловского, Дмитрия Резнова, prav.tatar.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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Рады вашему успеху и по-хорошему завидуем.
Башкиры.