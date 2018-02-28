«Мужская выставка» на «Казанской ярмарке»: грибной рай, «Удача рыбака» в бассейне и трогательный, но мертвый зоопарк

18:01, 28.02.2018 23 2
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  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев
  • Антон Журавлев

Сегодня на «Казанской ярмарке» открылась 12-я специализированная выставка «Рыболов. Охотник». С утра экспозицию осмотрели участники итогового заседания Государственного комитета РТ по биоресурсам. О том, что они увидели на выставке, — фоторепортаж «Реального времени».

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 февр
    Грибы за кг.1200...1500 ВОТ ТАК цены кто за такую цену купит....Пускай обратно везут к себе....Я лучше на базар к БАБУЛЯМ пойду в 2 раза дешевле куплю можно договорится!!!!!
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  • Анонимно 28 февр
    Ух. Ножи класс!
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