«Мужская выставка» на «Казанской ярмарке»: грибной рай, «Удача рыбака» в бассейне и трогательный, но мертвый зоопарк

Сегодня на «Казанской ярмарке» открылась 12-я специализированная выставка «Рыболов. Охотник». С утра экспозицию осмотрели участники итогового заседания Государственного комитета РТ по биоресурсам. О том, что они увидели на выставке, — фоторепортаж «Реального времени».
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