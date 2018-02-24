«Остановите живодеров!»: казанские зоозащитники уверены — закон нужен сейчас

15:30, 24.02.2018 19 8
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня зоозащитники провели очередную всероссийскую акцию «Закон нужен сейчас», в ходе которой требовали ускорить процесс работы над законом «Об ответственном обращении с животными». К акции присоединились и казанские защитники животных.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 24 февр
    Вот вот. А то никакого наказания и нет для живодеров
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    Анонимно 24 февр
    Наказание есть. Но оно расплывчато звучит и почти не влияет на ситуацию
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  • Анонимно 24 февр
    Но бродячих собак все равно нужно отлавливать или отстреливать
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    Анонимно 24 февр
    Согласен. Бродячих собак надо убирать с улиц.
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  • Анонимно 24 февр
    Надо наказывать тех кто выкидывает собак на улицу
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  • Анонимно 24 февр
    сначала зоощитников нужно убрать,вечно мешаются.
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    Анонимно 24 февр
    давайте начала вас уберем. вы - слабое звено.
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  • Анонимно 24 февр
    Дочка каталась на санках. Хозяйка собаки выгуливала животное у горки. Ребенок съехал, а собака сразу же укусила в лицо. Полтора месяца восстанавливались. А хозяйка сразу сбежала,так и не нашли. В тот момент не до установления личности было
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