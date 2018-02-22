Как министр образования знания проверял. В Казани прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Сегодня в Татарстане прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Для участия в мероприятии поступило 815 заявок. В Казани акция проводилась в гимназии №8, в ней принял участие вице-премьер – министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.
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