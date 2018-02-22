Как министр образования знания проверял. В Казани прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

11:41, 22.02.2018 30
1/30
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Татарстане прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Для участия в мероприятии поступило 815 заявок. В Казани акция проводилась в гимназии №8, в ней принял участие вице-премьер – министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи