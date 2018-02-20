Мастер-класс для флориста, запчасти от «КАМАЗа» и ярмарка вакансий: что предлагает выставка «Образование. Карьера»

Сегодня на территории выставочного комплекса «Казанская ярмарка» начала работу 18-я специализированная выставка «Образование. Карьера». Участники выставки - образовательные учреждения, языковые школы, центры обучения для студентов и школьников представят свои обучающие программы, проведут консультации по вопросам поступления и обучения, ознакомят с будущими специальностями, проведут презентации, лекции, мастер-классы, открытые уроки.

В программу выставки вошла ярмарка вакансий: на одной площадке собрались представители кадровых служб 20 предприятий, таких как ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Нэфис — Биопродукт», ООО «Энергострой», ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» и других, которые предложат казанцам 15 тыс. свободных рабочих мест.

