К 200-летию Шигабутдина Марджани: участники конференции почтили память ученого

Гости столицы Татарстана, прибывшие для участия в Международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию выдающегося богослова, татарского историка Шигабутдина Марджани (1818—1889) «Религиозно-богословское наследие мусульман России: история и современность», посетили место захоронения ученого на Татарском кладбище в Ново-Татарской слободе Казани. Мусульманское духовенство и ученые во главе с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным почтили память Марджани.
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