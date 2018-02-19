К 200-летию Шигабутдина Марджани: участники конференции почтили память ученого

13:26, 19.02.2018 23 6
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Гости столицы Татарстана, прибывшие для участия в Международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию выдающегося богослова, татарского историка Шигабутдина Марджани (1818—1889) «Религиозно-богословское наследие мусульман России: история и современность», посетили место захоронения ученого на Татарском кладбище в Ново-Татарской слободе Казани. Мусульманское духовенство и ученые во главе с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным почтили память Марджани.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 19 февр
    Не только из России приехали?
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  • Анонимно 19 февр
    И все в телефонах...
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  • Анонимно 19 февр
    И такие лица делают селфи)) интересно смотрится
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  • Анонимно 19 февр
    Марджани великий Человек.
    Вечная Память.
    Русский православный.
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  • Анонимно 19 февр
    Приехали коллеги муфтия рт - селфисты.
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  • Анонимно 19 февр
    Дежурные гости.)
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