«Зеленодольский вояж» Рустама Минниханова: от завода до дворца

Сегодня в зеленодольском ДК им. Горького состоялась сессия Совета муниципального района, посвященная итогам социально-экономического развития за 2017 год и задачам на 2018-й. В заседании принял президент РТ Рустам Минниханов. А до начала сессии глава республики побывал на судостроительном заводе имени A.M. Горького, где президенту представили модернизированный трубомедницкий цех. Там же состоялось совещание, где обсуждалось создание судостроительной корпорации «Ак Барс». Подробности поездки Рустама Минниханова в Зеленодольск – в фоторепортаже корреспондента «Реального времени».

