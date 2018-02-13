«Зеленодольский вояж» Рустама Минниханова: от завода до дворца

Сегодня в зеленодольском ДК им. Горького состоялась сессия Совета муниципального района, посвященная итогам социально-экономического развития за 2017 год и задачам на 2018-й. В заседании принял президент РТ Рустам Минниханов. А до начала сессии глава республики побывал на судостроительном заводе имени A.M. Горького, где президенту представили модернизированный трубомедницкий цех. Там же состоялось совещание, где обсуждалось создание судостроительной корпорации «Ак Барс». Подробности поездки Рустама Минниханова в Зеленодольск – в фоторепортаже корреспондента «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии