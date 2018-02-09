«Демидовы и металл»: путь железных караванов, рудная пирамида и узлы из мартеновской стали на Пушечном дворе в Казани

Сегодня в Пушечном дворе Казанского кремля открылась выставка «Демидовы и металл. Сплав на века» из фондов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и музея-заповедника «Казанский Кремль». На выставке представлены образцы пушек XVIII века, раритетные документы, медали Казанской научно-промышленной выставки 1890 года. Центральным экспонатом выставки является рудная пирамида, изготовленная в 1728 году. Она демонстрирует 38 образцов рудных месторождений, принадлежавших промышленнику и предпринимателю Акинфию Демидову.