Эпоха Рахимова: в президиуме с Матвиенко, в полях с Путиным и с «летающим татарином» на инаугурации

Сегодня отмечает свой 84-й день рождения первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов. За время своего президентства — с 1993 по 2010 год — Муртаза Рахимов неоднократно бывал в Татарстане, а Уфа в свою очередь принимала делегации из соседней республики. В фотоподборке «Реального времени» — ставшие уже историческими кадры, иллюстрирующие взаимоотношения Татарстана и Башкортостана. Автор фотографий — Михаил Козловский, личный фотограф первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.
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