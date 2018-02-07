Эпоха Рахимова: в президиуме с Матвиенко, в полях с Путиным и с «летающим татарином» на инаугурации

07:00, 07.02.2018 21
22 мая 1999 года, Таврический дворец, Санкт-Петербург, учредительный съезд общественно-политического блока «Вся Россия» 22 мая 1999 года, Таврический дворец, Санкт-Петербург, учредительный съезд общественно-политического блока «Вся Россия» 24 июня 2000 года, на Сабантуе в Казани 24 июня 2000 года, на Сабантуе в Казани 24 июня 2000 года, на Сабантуе в Казани 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города 29 декабря, 2003 года, Уфа, инаугурация президента Республики Башкортостан 19 января 2007 года, Казань, заседание Госсовета РФ, посвященное реформе ЖКХ и строительству доступного жилья 19 января 2007 года, Казань, заседание Госсовета РФ, посвященное реформе ЖКХ и строительству доступного жилья Февраль 2009 года, Уфа, заседание Совета при полпреде президента РФ в ПФО
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  • 22 мая 1999 года, Таврический дворец, Санкт-Петербург, учредительный съезд общественно-политического блока «Вся Россия»
    Михаил Козловский
  • 22 мая 1999 года, Таврический дворец, Санкт-Петербург, учредительный съезд общественно-политического блока «Вся Россия»
    Михаил Козловский
  • 24 июня 2000 года, на Сабантуе в Казани
    Михаил Козловский
  • 24 июня 2000 года, на Сабантуе в Казани
    Михаил Козловский
  • 24 июня 2000 года, на Сабантуе в Казани
    Михаил Козловский
  • 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города
    Михаил Козловский
  • 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города
    Михаил Козловский
  • 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города
    Михаил Козловский
  • 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города
    Михаил Козловский
  • 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города
    Михаил Козловский
  • 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города
    Михаил Козловский
  • 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города
    Михаил Козловский
  • 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города
    Михаил Козловский
  • 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города
    Михаил Козловский
  • 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города
    Михаил Козловский
  • 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города
    Михаил Козловский
  • 10 июня 2001 года, Уфа, День России и День города
    Михаил Козловский
  • 29 декабря, 2003 года, Уфа, инаугурация президента Республики Башкортостан
    Михаил Козловский
  • 19 января 2007 года, Казань, заседание Госсовета РФ, посвященное реформе ЖКХ и строительству доступного жилья
    Михаил Козловский
  • 19 января 2007 года, Казань, заседание Госсовета РФ, посвященное реформе ЖКХ и строительству доступного жилья
    Михаил Козловский
  • Февраль 2009 года, Уфа, заседание Совета при полпреде президента РФ в ПФО
    Михаил Козловский

Сегодня отмечает свой 84-й день рождения первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов. За время своего президентства — с 1993 по 2010 год — Муртаза Рахимов неоднократно бывал в Татарстане, а Уфа в свою очередь принимала делегации из соседней республики. В фотоподборке «Реального времени» — ставшие уже историческими кадры, иллюстрирующие взаимоотношения Татарстана и Башкортостана. Автор фотографий — Михаил Козловский, личный фотограф первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

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