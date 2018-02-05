План «Буран» в действии? Как передвигаются по Казани пешеходы и автомобилисты

Городские власти в связи с бушующей уже сутки метелью объявили в Казани план «Буран» и сегодня вечером должны были продемонстрировать результаты своей работы по борьбе со снегом журналистам, но в последний момент объезд отменили.
Фотокорреспондент «Реального времени» снимал улицы Казани в течение дня. Насколько интенсивно и эффективно работают коммунальные и дорожные службы, вы судить по нашему фоторепортажу.
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