План «Буран» в действии? Как передвигаются по Казани пешеходы и автомобилисты

17:54, 05.02.2018 46
Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Утро, Кировский район Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города Днем в центре города
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  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Утро, Кировский район
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
    Максим Платонов
  • Днем в центре города
  • Днем в центре города
  • Днем в центре города
  • Днем в центре города
  • Днем в центре города

Городские власти в связи с бушующей уже сутки метелью объявили в Казани план «Буран» и сегодня вечером должны были продемонстрировать результаты своей работы по борьбе со снегом журналистам, но в последний момент объезд отменили.

Фотокорреспондент «Реального времени» снимал улицы Казани в течение дня. Насколько интенсивно и эффективно работают коммунальные и дорожные службы, вы судить по нашему фоторепортажу.

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