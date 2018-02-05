Казань под снегом: план «Буран», толпы на остановках и транспорт на приколе

За сутки в Казани выпала месячная норма осадков. Штормовое предупреждение было объявлено накануне, дорожные службы всю ночь убирали снег с крупных магистралей, но автовладельцы оказались заблокироваными во дворах. В мэрии Казани водителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный, но из-за снежных заносов автобусы тоже не смогли выехать из АТП. Трамваи не ходят, самолеты не летают, трассы закрыты, переправы не работают. Единственный вид транспорта, на который не повлияла непогода — метро и пригородные поезда.
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