Казань под снегом: план «Буран», толпы на остановках и транспорт на приколе

За сутки в Казани выпала месячная норма осадков. Штормовое предупреждение было объявлено накануне, дорожные службы всю ночь убирали снег с крупных магистралей, но автовладельцы оказались заблокироваными во дворах. В мэрии Казани водителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный, но из-за снежных заносов автобусы тоже не смогли выехать из АТП. Трамваи не ходят, самолеты не летают, трассы закрыты, переправы не работают. Единственный вид транспорта, на который не повлияла непогода — метро и пригородные поезда.