РоссияВМоемСердце. В Казани отметили 75-летие Сталинградской битвы

Сегодня в парке Победы в Казани состоялся митинг-концерт, посвященный 75-летию победы в Сталинградской битве (2 февраля 1943 года). Организаторами мероприятия стали движение «Бессмертный полк России» в Татарстане, татарстанские поисковики из «Объединения «Отечество», региональное отделение «Боевого братства».
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