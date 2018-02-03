#РоссияВМоемСердце. В Казани отметили 75-летие Сталинградской битвы

13:47, 03.02.2018 39 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в парке Победы в Казани состоялся митинг-концерт, посвященный 75-летию победы в Сталинградской битве (2 февраля 1943 года). Организаторами мероприятия стали движение «Бессмертный полк России» в Татарстане, татарстанские поисковики из «Объединения «Отечество», региональное отделение «Боевого братства».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:30
    А я то думаю, почему так много людей в парке победы!
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