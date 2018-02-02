Инспекция Ростехнадзора на «Казань Арене»: на заснеженном газоне не стоять, дуэт Юни — Забивака и «вип-примерка» новых кресел

Сегодня в Казани прошло расширенное совещание Ростехнадзора с предприятиями и организациями Приволжского федерального округа, которое провел глава ведомства Алексей Алешин. Свой визит в Казань Алешин начал с экскурсии на «Казань Арену». Цель визита на стадион — проверка технической готовности 45-тысячника к предстоящему чемпионату мира по футболу.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым