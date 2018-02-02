Инспекция Ростехнадзора на «Казань Арене»: на заснеженном газоне не стоять, дуэт Юни — Забивака и «вип-примерка» новых кресел

18:26, 02.02.2018 19
1/19
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани прошло расширенное совещание Ростехнадзора с предприятиями и организациями Приволжского федерального округа, которое провел глава ведомства Алексей Алешин. Свой визит в Казань Алешин начал с экскурсии на «Казань Арену». Цель визита на стадион — проверка технической готовности 45-тысячника к предстоящему чемпионату мира по футболу.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи