Театр уж полон… Шаляпинский фестиваль открылся «библейской» оперой Верди

Сегодня премьерой оперы Джузеппе Верди «Набукко» в Казани открылся XXXVI Шаляпинский фестиваль. Постановку осуществила интернациональная команда: дирижер Стефано Романи (Италия), режиссер Ефим Майзель (США), художник Виктор Герасименко (Россия, Москва), хормейстер Любовь Дразнина (Россия, Казань).
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым