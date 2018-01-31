Гаджеты как причина ДТП и проблема пассажирских перевозок: в ГИБДД РТ подвели итоги года

В Татарстане стало меньше аварийных участков, число ДТП, в том числе со смертельным исходом, также уменьшилось. Однако радоваться пока рано – на волне усиленного контроля за перевозками детей выясняется, что в районах одни водители садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, а другие – везут школьников с неисправными тормозами. Параллельно особое внимание стали уделять регулярным автобусным перевозкам, где из-за водителей-лихачей растет число пострадавших пассажиров. В случае же с автолюбителями информационные технологии подкидывают новые проблемы – в Госавтоинспекции обеспокоены влиянием гаджетов, на которые «рулевые» отвлекаются, тем самым увеличивая количество аварий и пополняя статистику по смертности в ДТП. Об этом стало известно сегодня на итоговой коллегии ГИБДД МВД по РТ.
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