Чтобы посылки приходили быстрее: в Казани запущен логистический центр Почты России

Сегодня на территории аэропорта «Казань» был запущен в эксплуатацию логистический центр Почты России. В открытии центра приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, гендиректор Почты России Николай Подгузов и другие.
Предполагается, что ЛПЦ сможет обрабатывать более 1 млн посылок в сутки, в том числе около 150 тыс. посылок и международных мелких пакетов. Ожидается, что центр позволит существенно повысить скорость обработки входящей и исходящей почты, а также сократить время доставки.
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