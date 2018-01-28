«Забастовка» в «Чистом городе»: как это было

15:42, 28.01.2018 29 4
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани сегодня состоялся митинг сторонников Алексея Навального. Акция под названием «Забастовка избирателей» состоялась у мусоросортировочной станции по улице Васильченко. Свидетелем «забастовки» стал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 28 янв
    Realno vremya realnyi novosti,kto pridumal etot sait,u nego duwa istina
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    Анонимно 28 янв
    Shto?
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  • Анонимно 28 янв
    Нашли тоже где бастовать. Ближе места не нашлось?
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  • Раиса Афлятунова 00:13
    Стыдно за нашу администрацию, людей не разделяющих вашего мнения загонять в такой отстойник... Вы люди, а остальные нет.... Как же вы так можите??? Вам не стыдно??? Этим вы показали принебрежение к народу. Да, мы думаем не так как вам хочется, но мы все ЛЮДИ.
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