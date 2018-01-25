«Крестный путь» по залам «Хазинэ»: в Казани открылась выставка произведений религиозного искусства

Сегодня в галерее «Хазинэ» стартовал Международный выставочный проект «Крестный путь» приуроченный к столетию трагических событий в России, связанных с Октябрьской революцией 1917 года. Экспозиция является продолжением юбилейной выставки, прошедшей в год 400-летия Дома Романовых в Тюмени, Тобольске и Свияжске.

В состав экспозиции вошло более 150 работ, отражающих весь спектр произведений религиозного искусства (икона, золотое шитье, миниатюра, резная икона, мозаика), а также религиозная живопись, графика, прикладное искусство и арт-фото.