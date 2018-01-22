Эпоха Татарстана глазами Мастера: фоторепортаж Михаила Козловского

08:00, 22.01.2018 67 2
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Сегодня Казань прощается с известным фотохудожником Михаилом Козловским. Он более четверти века проработал в президентском пуле и создал фотолетопись политической жизни республики. Фрагменты этой летописи вошли в совместные с «Реальным временем» проекты «Ельцин и Татарстан», «Путин и Татарстан», «Эпоха Шаймиева». Сегодня мы публикуем подборку фотографий Михаила Борисовича, куда отобрали самые яркие кадры, создающие портрет эпохи.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:10
    Прощайте, Михаил Борисович! Пусть земля вам будет пухом...
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  • Анонимно 15:28
    Душевные фотографии
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