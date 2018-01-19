«Ходить по ж/д путям запрещено!» Но тропинки ведут к рельсам…

20:20, 19.01.2018 22
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня казанские железнодорожники вместе с сотрудниками полиции провели рейд на станции «Казань-2» («Восстание-Пассажирская»). Цель рейда – оценить, каким образом люди пересекают железнодорожные пути, и выбрать место для строительства санкционированного перехода. В рейде принял участие фотокорреспондент «Реального времени».

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