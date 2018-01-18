Хинамацури и Танго-но сэкку одновременно: борцы сумо, Момотаро, и кото в гостях у «Хазинэ»

Сегодня в галерее "Хазинэ" открылась выставка "Куклы Японии", включающая в себя около 70 экспонатов. Среди них самураи, красавицы, персонажи сказок и пьес театра Кабуки. Столица Татарстана стала первым российским городом, который встретил этих удивительных гостей из Страны восходящего солнца. Традиция изготовления кукол передается в Японии из поколения в поколение, и современные мастера воспроизводят изделия многовековой давности. Фигуру куклы делают из фарфора, узоры на шелковом кимоно вышивают вручную золотыми и серебряными нитями. Отдельный труд - создание волос и прически. Кукол, изображающих императора и императрицу, выставляют в Японии дома на праздник девочек (Хинамацури). На праздник мальчиков (Танго-но сэкку ) почетные места в доме занимают куклы-самураи. Удивительные японские куклы – в репортаже фотокорреспондента «Реального времени».