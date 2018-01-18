Памяти купца первой гильдии… На одном из домов Якова Шамова появилась мемориальная доска

12:16, 18.01.2018 25 6
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани, на доме №25 по улице Островского, открыли мемориальную доску Якову Шамову. Памятный знак установлен в 110-летнюю годовщину со дня рождения известного мецената. На церемонии, где присутствовали благотворители Татарстана, представители медицинского сообщества, старообрядческой общины, к которой принадлежал и сам Шамов, побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 18 янв
    Спасибо всем, кто причастен этому делу!
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  • Анонимно 18 янв
    а что сейчас в доме?
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    Анонимно 18 янв
    Городская филармония
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  • Анонимно 18 янв
    Интересно что с этим купцом стало после революции
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    Анонимно 18 янв
    Он не дожил до нее, умер в 1908
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    Анонимно 18 янв
    Повезло...
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