Памяти купца первой гильдии… На одном из домов Якова Шамова появилась мемориальная доска

Сегодня в Казани, на доме №25 по улице Островского, открыли мемориальную доску Якову Шамову. Памятный знак установлен в 110-летнюю годовщину со дня рождения известного мецената. На церемонии, где присутствовали благотворители Татарстана, представители медицинского сообщества, старообрядческой общины, к которой принадлежал и сам Шамов, побывал фотокорреспондент «Реального времени».