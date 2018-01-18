Памяти купца первой гильдии… На одном из домов Якова Шамова появилась мемориальная доска

Сегодня в Казани, на доме №25 по улице Островского, открыли мемориальную доску Якову Шамову. Памятный знак установлен в 110-летнюю годовщину со дня рождения известного мецената. На церемонии, где присутствовали благотворители Татарстана, представители медицинского сообщества, старообрядческой общины, к которой принадлежал и сам Шамов, побывал фотокорреспондент «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии