Краски лета в «Хазинэ»: вышивка, мозаика и батик от главной хранительницы татарского узора

Сегодня в национальной галерее «Хазинэ» открылась юбилейная выставка народного художника РТ Софьи Кузьминых. Экспозиция включает работы разных лет, а также самые последние произведения мастера декоративно-прикладного искусства. В числе новых работ Софьи Кузьминых можно увидеть триптих «Золотая осень», выполненный в технике мозаики из кожи, диптих «Иван да Марья», вышитый владимирским швом. Эти панно созданы казанскими мастерами по эскизам художницы в 2017 году. Самой Софье Кузьминых исполнилось 90 лет в прошлом году, но она до сих пор не перестает работать. Изящной вышивкой, кожаной мозаикой и нежным батиком восхищался фотокорреспондент «Реального времени».
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