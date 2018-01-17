Еще одно новоселье в «Салават купере»: в жилом комплексе появился «свой» отдел полиции

Сегодня отдел полиции «Юдино» переехал в ЖК «Салават купере». Поздравить новоселов прибыли премьер-министр РТ Алексей Песошин, министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, глава ГЖФ при президенте РТ Талгат Абдуллин.

Раньше ОП «Юдино» располагался в трех зданиях в Кировском районе Казани. Обновленный полицейский участок занял первый этаж жилого дома №26 на проспекте Заречья. Его площадь – 960 кв. м. Условия службы и быта сотрудников полиции оценил фотокорреспондент «Реального времени».