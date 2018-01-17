«Барсы» vs «джокеры»: хоккейная репетиция в «Татнефть Арене»

Сегодня хоккейный клуб «Ак Барс» в ледовом дворце «Татнефть Арена» провел открытую тренировку для представителей средств массовой информации. Через несколько часов «Ак Барс» выйдет на лед «по-настоящему»: в очередном матче чемпионата КХЛ казанцы встречаются с командой «Йокерит» (Хельсинки). Как чувствуют себя «барсы» перед сражением с финнами, оценил фотокорреспондент «Реального времени».
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