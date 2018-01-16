Наследие ученого и богослова: в галерее «Хазинэ» открылась выставка о Шигабутдине Марджани

17:16, 16.01.2018 27 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Шигабутдин Марджани и его наследие», посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося татарского религиозного деятеля и ученого. Совместная выставка ведущих научных учреждений Казани, хранящих мемориальные предметы, рукописи и книги, представляет вехи биографии, становление научного и богословского мировоззрения, педагогическую деятельность Ш. Марджани. Впервые широкому кругу посетителей покажут документы из Государственного архива РТ, свидетельствующие о службе и деятельности Ш. Марджани в Старокаменной мечети Казани и Казанской татарской учительской школе. На открытии выставки побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 янв
    Вообще-то в Нацмузее, а не в Хазинэ.
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  • Анонимно 16 янв
    Да, ошибкаю Событие было в Национальном музее
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