Наследие ученого и богослова: в галерее «Хазинэ» открылась выставка о Шигабутдине Марджани

Сегодня в Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Шигабутдин Марджани и его наследие», посвященная 200-летию со дня рождения выдающегося татарского религиозного деятеля и ученого. Совместная выставка ведущих научных учреждений Казани, хранящих мемориальные предметы, рукописи и книги, представляет вехи биографии, становление научного и богословского мировоззрения, педагогическую деятельность Ш. Марджани. Впервые широкому кругу посетителей покажут документы из Государственного архива РТ, свидетельствующие о службе и деятельности Ш. Марджани в Старокаменной мечети Казани и Казанской татарской учительской школе. На открытии выставки побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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