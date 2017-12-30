На стройплощадке и в тоннелях метро: как идет строительство станции «Дубравная»

Открытия станции метро «Дубравная», как известно, к Новому году ждать не стоит. До сих пор для жителей города остается загадкой, что происходит за бетонным забором там, где, казалось бы, уже должны были завершить все работы. На экскурсии по недрам метрополитена побывал фотокорреспондент «Реального времени».