На стройплощадке и в тоннелях метро: как идет строительство станции «Дубравная»

Открытия станции метро «Дубравная», как известно, к Новому году ждать не стоит. До сих пор для жителей города остается загадкой, что происходит за бетонным забором там, где, казалось бы, уже должны были завершить все работы. На экскурсии по недрам метрополитена побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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комментарии
Поэтому молодцы что в таких условиях финансирования, но достраивают станцию..
Челябинск,Омск,Волгоград- города где метро начали строить еще при СССР, а скорее всего не построят вообще без федерального финансирования.
В остальных городах -миллионниках - Ебург, Нижний, НОвосиб, построили за 25 лет по 1-2 станции..
И только Казань построила 10 и сдаст еще одну станцию в 2018 г.
Надеюсь я доставил удовольствие своим комментом всем казанцам и татарстанцам)..