На стройплощадке и в тоннелях метро: как идет строительство станции «Дубравная»

14:00, 30.12.2017 43 14
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Открытия станции метро «Дубравная», как известно, к Новому году ждать не стоит. До сих пор для жителей города остается загадкой, что происходит за бетонным забором там, где, казалось бы, уже должны были завершить все работы. На экскурсии по недрам метрополитена побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 30 дек
    Крутые фотки.
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  • Анонимно 30 дек
    Сабырлык тобе сары алтын. Котэбез бик зарыгып
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  • Анонимно 30 дек
    Все таки метро дорогое удовольствие.
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  • Анонимно 30 дек
    Позорники. Почти год просрочка будет, если откроют в мае
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    Анонимно 30 дек
    Уже 4 раз сроки переносят..
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    Анонимно 30 дек
    Это единственная станция построенная в этом году среди всех городов-миллионников России,кроме Москвы и Питера разумеется.
    Поэтому молодцы что в таких условиях финансирования, но достраивают станцию..
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    Анонимно 30 дек
    Еще в Нижнем строится одна станция. Но они выбили себе софинансирование из фед. бюджета.
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    Анонимно 30 дек
    вы ошибаетесь. Это непостроенная станция
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    Анонимно 08:45
    Станция построена, идет отделка.
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  • Анонимно 30 дек
    Это Будет последняя станция...
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    Анонимно 30 дек
    Не каркайте! Очень ждем метро в Азино!
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  • Анонимно 30 дек
    Как Москва денег выделила меньше, так теперь всей республикой строим. Все деньги вам на метро, а нам в Альметьевске не могут пешеходный переход сделать нормальный
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  • Анонимно 02:30
    В Москве станцию Ховрино запустили. Одновременно много станций строится,вот где все деньги
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  • Анонимно 08:51
    Татарстан молодцы..Казань единственный город где после развала СССР построили метро с нуля.
    Челябинск,Омск,Волгоград- города где метро начали строить еще при СССР, а скорее всего не построят вообще без федерального финансирования.
    В остальных городах -миллионниках - Ебург, Нижний, НОвосиб, построили за 25 лет по 1-2 станции..
    И только Казань построила 10 и сдаст еще одну станцию в 2018 г.
    Надеюсь я доставил удовольствие своим комментом всем казанцам и татарстанцам)..
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