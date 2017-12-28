Смена формата во «французском квартале»: овощи и фрукты, гирлянды и шарики

В казанских магазинах «Атак» провели ребрендинг и открыли под вывеской «Ашана». Супермаркеты на ул. Бурхана Шахиди, Сабан и Габишева уже переформатировали. Четвертый «Атак», переименованный в «Ашан», открылся сегодня в ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте. На открытии побывал фотокорреспондент «Реального времени».