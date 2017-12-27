Коллегия АИР РТ: турецкие инвестиции и «золотая монетка» челнинской ТОСЭР

Старейшая экономическая зона «Алабуга» впервые за последние 10 лет уступила первенство ТОСЭР Набережным Челнам. Глава агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на отчетной коллегии отметила впечатляющие успехи от многообразия налоговых преференций в республике, заметив, что «теперь и Елабуга стала чувствовать себя иначе». Отстаивая курс на ТОСЭР, она пообещала, что объем прямых инвестиций в экономику республики к концу 2017 года не упадет, а останется на прошлогоднем уровне, т.е. в диапазоне $1,75 -1,8 млрд.