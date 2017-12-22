«Двадцать лет спустя» Бориса Цейтлина: вновь на сцене Казанского ТЮЗа

Сегодня Казанском ТЮЗе прошел творческий вечер театрального режиссера, лауреата Государственной премии России Бориса Цейтлина.

Борис Цейтлин возглавлял ТЮЗ с 1987 по 1995 год. Под его руководством театр впервые получил высшую театральную премию «Золотая Маска» в номинации «Лучший спектакль года». За восемь сезонов Цейтлин поставил 12 спектаклей, среди которых «Дракон», «Звезды на утреннем небе», «Погром», «Добрый человек из Сычуани», «Буря».