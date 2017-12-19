«Бизнес&власть»: откровенный разговор о «проверках где попало» и экологической отчетности

19:17, 19.12.2017 26
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов встретился с татарстанскими предпринимателями в рамках проекта «Бизнес и власть». На встрече планировалось обсудить сложности с утилизацией отходов и экологической отчетностью для бизнеса, но все свелось к жалобам на проверки со стороны контролирующих органов.

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