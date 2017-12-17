Эпоха Шаймиева: предвыборный визит на юго-восток

07:00, 17.12.2017 20 2
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В декабре 1999 года президент РТ Минтимер Шаймиев побывал на юго-востоке Татарстана. Глава республики посетил недавно вступившую в строй Карабашскую ГЭС, встретился с жителями рабочего поселка Карабаш, с общественностью Бугульмы и района, принял участие в открытии роддома. Подробности поездки — в репортаже известного фотографа Михаила Козловского.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 дек
    Хорошие фотографии.
    Как будто вчера было...
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  • Анонимно 18 дек
    Это Лениногорск
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