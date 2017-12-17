Эпоха Шаймиева: предвыборный визит на юго-восток

В декабре 1999 года президент РТ Минтимер Шаймиев побывал на юго-востоке Татарстана. Глава республики посетил недавно вступившую в строй Карабашскую ГЭС, встретился с жителями рабочего поселка Карабаш, с общественностью Бугульмы и района, принял участие в открытии роддома. Подробности поездки — в репортаже известного фотографа Михаила Козловского.
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